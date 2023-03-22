Безпілотники США почали літати далі від Криму: що відомо

Американські розвідувальні безпілотники після інциденту з російськими літаками над Чорним морем змінили маршрути, віддалившись від Криму.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що польоти безпілотників залишаються в міжнародному повітряному просторі, але тепер вони перемістили свої польоти далі від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Чорного моря.

Один із чиновників пояснив, що нові маршрути обрали, щоб уникнути провокацій, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена не хоче, щоб стався інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

За його словами, польоти безпілотників поки що продовжуватимуться таким чином, але у США вже є бажання повернутися до маршрутів ближче до контрольованої Росією території.

Чиновники також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо південної та східної України, намагаючись відсунути безпілотників США якомога далі.

Нагадаємо, 14 березня американський безпілотник MQ-9 Reaper затонув у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед апаратом, а потім один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника. У зв'язку з інцидентом Державний департамент США викликав посла РФ.