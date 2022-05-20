Без икры и алкоголя: Канада вводит дополнительные санкции против РФ

В связи с вторжением России в Украину Канада расширила санкции против страны-агрессора РФ, запретив экспорт и импорт предметов роскоши. Также вводятся личные санкции против 14 российских олигархов, членов их семьи и приближенных к Владимиру Путину людей.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

Так, с 20 мая правительство Канады запрещает экспорт в Россию целевых товаров класса люкс, в частности алкогольных напитков, табака, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, роскошной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и искусства.

Канада также запрещает импорт целевых предметов роскоши из России, в частности, алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных бриллиантов.

В МИД Канады отметили, что в 2021 году оборот этих товаров составил 75,7 млн долларов.

Кроме того, правительство Канады запретит экспорт продуктов, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении орудия по России.

Также ограничения коснулись и 14 человек — среди которых российские олигархи, члены их семей и близкое окружение к режиму Путина.

"Эти лица напрямую способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — отметили в МИД Канады.

"Режим Путина должен и будет отвечать за свои неоправданные деяния. Канада вместе с нашими союзниками будет неумолимо пытаться поддерживать давление на российский режим, пока он больше не сможет вести войну. Мы твердо поддерживаем Украину и ее народ", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Напомним, что 27 апреля Палата общин Канады единогласно проголосовала за признание действий России в Украине геноцидом, заявив также, что имеются достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений с российской стороны.