Без ікри та алкоголю: Канада вводить додаткові санкції проти РФ

У зв'язку із вторгненням Росії в Україну Канада розширила санкції проти країни-агресора РФ, заборонивши експорт та імпорт предметів розкоші. Також вводяться особисті санкції проти 14 російських олігархів, членів їхніх родин та наближених до Володимира Путіна людей.

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Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Так, з 20 травня уряд Канади забороняє експорт до Росії цільових товарів класу люкс, зокрема алкогольних напоїв, тютюну, деяких текстильних виробів та спортивного одягу, взуття, розкішного одягу та аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та мистецтва.

Канада також забороняє імпорт цільових предметів розкоші з Росії, зокрема алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових діамантів.

У МЗС Канади зазначили, що у 2021 році оборот цих товарів склав 75,7 млн доларів.

Крім того, уряд Канади заборонить експорт продуктів, які можуть бути використані у виробництві та виготовленні зброї в Росії.

Також обмеження торкнулися і 14 осіб, серед яких російські олігархи, члени їхніх сімей та близьке оточення до режиму Путіна.

"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України", - зазначили у МЗС Канади.

"Режим Путіна повинен і відповідатиме за свої невиправдані діяння. Канада разом із нашими союзниками буде підтримувати тиск на російський режим, поки він більше не зможе вести війну. Ми твердо підтримуємо Україну та її народ", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, що 27 квітня Палата громад Канади одноголосно проголосувала за визнання дій Росії в Україні геноцидом, заявивши також, що є достатні докази систематичних та масових військових злочинів із російської сторони.