В Совфеде РФ заявили, что боевые действия против Украины могут скоро закончиться

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Россия может в скором времени прекратить боевые действия против Украины. Об этом сказал, сообщает российское информагентство РИА Новости.

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"Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать", — заявил российский сенатор.

При этом Климов предполагает, что боевые действия завершатся вследствие того, что Украна перестанет представлять угрозу для РФ. Из этого следует, что в РФ этот тезис может быть применен для объяснения своему населению причин сворачивания агрессии.

В его речи прозвучали и другие стандартные для российской пропаганды "причины" нападения на Украину.

Напомним, российские оккупанты проводят перегруппировку и накапливают силы для наступления на Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в предстоящей битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.