У Радфеді РФ заявили, що бойові дії проти України можуть скоро закінчитися

Голова комісії Радфеду із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов заявив, що Росія може незабаром припинити бойові дії проти України. Про це сказав, повідомляє російське інформагентство РІА "Новости".

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"Спецоперація РФ в Україні незабаром закінчиться. Ми не збираємося її розтягувати", - заявив російський сенатор.

При цьому Клімов припускає, що бойові дії завершаться через те, що Україна перестане становити загрозу для РФ. З цього випливає, що в цю тезу може бути застосований для пояснення своєму населенню причин згортання агресії.

У його промові прозвучали й інші стандартні для російської пропаганди "причини" нападу на Україну.

Нагадаємо, російські окупанти проводять перегрупування та накопичують сили для наступу на Донбас.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у майбутній битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.