Борис Писториус стал новым министром обороны Германии

Бывший министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус сменил Кристин Ламбрехт во главе министерства обороны.

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Социал-демократ, министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус станет новым министром обороны Германии.

Об этом объявило правительство Германии 17 января, передает издание Zeit.

"Писториус является чрезвычайно опытным политиком, имеющим опыт административной работы, годами занимается политикой безопасности и благодаря своей компетентности, настойчивости и большому сердцу именно тот человек, чтобы вести Бундесвер в этот поворотный момент", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Назначение Писториуса произошло после отставки Кристине Ламбрехта.

Напомним, что 13 января стало известно, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности.