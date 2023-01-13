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Міністр оборони Німеччини піде у відставку – ЗМІ
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.
Про це повідомляє видання Bild з посиланням на кілька джерел.
Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме вона оголосить про відставку й хто буде її наступником.
Зазначається, що Ламбрехт має низький рівень підтримки, вона ухвалювала рішення і робила заяви, які викликали негативну реакцію в німецькому суспільстві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона оголосила про поставку українській стороні 5 тисяч касок як допомогу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків та пообіцяла Україні подальшу підтримку, зокрема і подальші поставки зброї.