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Министр обороны Германии уйдет в отставку – СМИ
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на несколько источников.
Утверждается, что инициатива об отставке исходила от самой Ламбрехт, а не от канцлера Олафа Шольца. Сейчас обсуждается, когда именно она объявит об отставке и кто будет ее преемником.
Отмечается, что у Ламбрехт низкий уровень поддержки, она принимала решения и делала заявления, которые вызвали негативную реакцию в немецком обществе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину она объявила о поставке украинской стороне 5 тысяч касок в помощь.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 января посетила Харьков и пообещала Украине дальнейшую поддержку, в том числе дальнейшие поставки оружия.