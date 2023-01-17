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Борис Пісторіус став новим міністром оборони Німеччини
Колишній міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус змінив Крістін Ламбрехт на чолі міністерства оборони.
Соціал-демократ, міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус стане новим міністром оборони Німеччини.
Про це оголосив уряд Німеччини 17 січня, передає видання Zeit.
"Пісторіус є надзвичайно досвідченим політиком, який має досвід адміністративної роботи, роками займається політикою безпеки і завдяки своїй компетентності, наполегливості та великому серцю є саме тією людиною, щоб вести Бундесвер у цей поворотний момент", — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Призначення Пісторіуса відбулося після відставки Крістіне Ламбрехт.
Нагадаємо, що 13 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.