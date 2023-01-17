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Борис Пісторіус став новим міністром оборони Німеччини

Борис Пісторіус став новим міністром оборони Німеччини
Борис Пісторіус

Колишній міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус змінив Крістін Ламбрехт на чолі міністерства оборони.

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Соціал-демократ, міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус стане новим міністром оборони Німеччини.

Про це оголосив уряд Німеччини 17 січня, передає видання Zeit. 

"Пісторіус є надзвичайно досвідченим політиком, який має досвід адміністративної роботи, роками займається політикою безпеки і завдяки своїй компетентності, наполегливості та великому серцю є саме тією людиною, щоб вести Бундесвер у цей поворотний момент", — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Призначення Пісторіуса відбулося після відставки Крістіне Ламбрехт. 

Нагадаємо, що 13 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.