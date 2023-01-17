Борис Пісторіус став новим міністром оборони Німеччини

Колишній міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус змінив Крістін Ламбрехт на чолі міністерства оборони.

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Соціал-демократ, міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус стане новим міністром оборони Німеччини.

Про це оголосив уряд Німеччини 17 січня, передає видання Zeit.

"Пісторіус є надзвичайно досвідченим політиком, який має досвід адміністративної роботи, роками займається політикою безпеки і завдяки своїй компетентності, наполегливості та великому серцю є саме тією людиною, щоб вести Бундесвер у цей поворотний момент", — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Призначення Пісторіуса відбулося після відставки Крістіне Ламбрехт.

Нагадаємо, що 13 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.