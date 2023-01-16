У Німеччині стартували розширені навчання для українських військових від США

США розпочали у Німеччині розширену програму з бойової підготовки українських військових. Протягом наступних п’яти-восьми тижнів планують підготувати батальйон українських захисників з близько 500 осіб.

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Про це пише Associated Press з посиланням на голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

Зазначається, що програма включає роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів - піхоти, механізованих бригад, артилерії. Навчання почнеться з теорії та роботи малими групами і поступово дійде до етапу комплексних навчань.

"Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США розпочнуть навчання українських військових для використання систем ППО Patriot наприкінці січня.