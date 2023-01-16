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В Германии стартовали расширенные учения для украинских военных от США
США начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военных. В течение следующих пяти-восьми недель планируют подготовить батальон украинских защитников из около 500 человек.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.
Программа включает работу с различными видами оружия и отработку совместных действий и координации подразделений различных типов - пехоты, механизированных бригад, артиллерии. Обучение начнется с теории и работы малыми группами и постепенно дойдет до этапа комплексных учений.
"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, США начнут обучение украинских военных для использования систем ПВО Patriot в конце января.