В Германии стартовали расширенные учения для украинских военных от США

США начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военных. В течение следующих пяти-восьми недель планируют подготовить батальон украинских защитников из около 500 человек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Программа включает работу с различными видами оружия и отработку совместных действий и координации подразделений различных типов - пехоты, механизированных бригад, артиллерии. Обучение начнется с теории и работы малыми группами и постепенно дойдет до этапа комплексных учений.

"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, США начнут обучение украинских военных для использования систем ПВО Patriot в конце января.