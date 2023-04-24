Боррель ответил, когда может быть одобрено решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов Украине

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет достигнуто в ближайшие дни.

Об этом он заявил 24 апреля перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое проходит в Люксембурге, передает "Интерфакс-Украина".

"По второму треку еще есть некоторые разногласия. Но я уверен, что все понимают, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности, и я уверен, что в последующие дни мы достигнем договоренностей. Но в то время, как мы ищем эти договоренности, не думайте, что мы просто сидим и ждем, вся работа продолжается. Когда мы достигнем правовых договоренностей, практическая работа будет завершена", - отметил Боррель.

Он также сообщил, что у него состоялся разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого Боррель "объяснил, что есть еще два трека".

"Первый уже работает. Мы получили запрос возместить расходы стран ЕС на 600 млн евро. Я не могу вам сказать о боеприпасах, которые были поставлены за пределами этих 600 млн евро. Но меня уже попросили выплатить 600 млн евро", - пояснил высокий представитель ЕС.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил надежду, что это решение будет принято уже сегодня, 24 апреля.

"Когда речь идет о том, чтобы найти быстрое решение в отношении боеприпасов для Украины, то это не только политическое обязательство, которое было одобрено на прошлом Совете, но и мессидж Украине, что мы будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Мы ожидаем, что сможем найти договоренности сегодня", - отметил он.

Напомним, 13 апреля Совет ЕС принял выделение помощи Украине в 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF). Это позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Это решение имплементирует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов. Вторая часть соглашения состоит в выделении 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины, а третья предполагает совместную закупку боеприпасов.