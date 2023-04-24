Боррель відповів, коли може бути схвалено рішення щодо 1 млрд евро на закупівлю боєприпасів Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що рішення щодо 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України буде досягнуто найближчими днями.

Про це він заявив 24 квітня перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбувається у Люксембурзі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо другого треку ще є деякі розбіжності. Але я впевнений, що всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, і я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо домовленостей. Але в той час, як ми шукаємо ці домовленості, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо, вся робота триває. Коли ми досягнемо правових домовленостей, практичну роботу буде завершено", - зазначив Боррель.

Він також повідомив, що в нього відбулася розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої Боррель "пояснив, що є два треки".

"Перший уже працює. Ми отримали запит відшкодувати витрати країн ЄС на 600 млн євро. Я не можу вам сказати про боєприпаси, які було поставлено за межами цих 600 млн євро. Але мене вже попросили виплатити 600 млн євро", - пояснив високий представник ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено вже сьогодні, 24 квітня.

"Коли йдеться про те, щоб знайти швидке рішення щодо боєприпасів для України, то це не тільки політичне зобов'язання, яке було схвалено на минулій Раді, а й меседж Україні, що ми й надалі підтримуватимемо Україну у військовому стосунку. Ми очікуємо, що зможемо знайти домовленості сьогодні", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 квітня Рада ЄС ухвалила виділення допомоги Україні в 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF). Це дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

Це рішення імплементує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів. Друга частина угоди полягає у виділенні 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України, а третя передбачає спільну закупівлю боєприпасів.