Британия предоставит Украине дроны Malloy, способные эвакуировать раненых

В новом пакете помощи, который Украина получит от Великобритании, есть передовые беспилотные системы, такие как дроны Malloy.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что данные дроны находятся на вооружении британской армии. Они могут перемещать тяжелые предметы, оружие и эвакуировать раненых с фронта.

Грузоподъемность дрона составляет от 68 до 180 кг, в зависимости от модели, дальность полета 70 км.

Sophisticated software keeps us at the cutting edge.



Uncrewed aerial systems like Malloy drones, operated by the @BritishArmy can move equipment, weapons, and even casualties from the front line, and are part of our ongoing aid package to Ukraine. 👉 https://t.co/4lc6PtFw81 pic.twitter.com/kmdsKcpg6Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2023

Отметим, 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн. фунтов стерлингов.

Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны украинских городов и сел.

Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.