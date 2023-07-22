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Политика
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Британия предоставит Украине дроны Malloy, способные эвакуировать раненых

дрон, британия
Дрон эвакуирует солдата. Фото: скриншот из видео Министерства обороны Британии

В новом пакете помощи, который Украина получит от Великобритании, есть передовые беспилотные системы, такие как дроны Malloy.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что данные дроны находятся на вооружении британской армии. Они могут перемещать тяжелые предметы, оружие и эвакуировать раненых с фронта.

Грузоподъемность дрона составляет от 68 до 180 кг, в зависимости от модели, дальность полета 70 км.

Отметим, 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн. фунтов стерлингов.

Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны украинских городов и сел.

Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.

Автор:
Татьяна Гойденко