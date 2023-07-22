Британія надасть Україні дрони Malloy, які здатні евакуювати поранених

У новому пакеті допомоги, який України отримає від Великої Британії є передові безпілотні системи, такі як дрони Malloy.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

У відомстві зазначили, що дані дрони є на озброєнні британської армії. Вони можуть переміщувати важкі предмети, зброю та евакуювати поранених з лінії фронту.

Вантажопідйомність дрону складає від 68 до 180 кг залежно від моделі, дальність польоту 70 км.

Sophisticated software keeps us at the cutting edge.



Uncrewed aerial systems like Malloy drones, operated by the @BritishArmy can move equipment, weapons, and even casualties from the front line, and are part of our ongoing aid package to Ukraine. 👉 https://t.co/4lc6PtFw81 pic.twitter.com/kmdsKcpg6Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2023

Зазначимо, 13 червня, на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил представник уряду Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 92 млн фунтів стерлінгів.

Він включає техніку, яка необхідна Збройним силам України для протиповітряної оборони українських міст та сіл.

Велика Британія також почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16.