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Британія надасть Україні дрони Malloy, які здатні евакуювати поранених
У новому пакеті допомоги, який України отримає від Великої Британії є передові безпілотні системи, такі як дрони Malloy.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
У відомстві зазначили, що дані дрони є на озброєнні британської армії. Вони можуть переміщувати важкі предмети, зброю та евакуювати поранених з лінії фронту.
Вантажопідйомність дрону складає від 68 до 180 кг залежно від моделі, дальність польоту 70 км.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, 13 червня, на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил представник уряду Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 92 млн фунтів стерлінгів.
Він включає техніку, яка необхідна Збройним силам України для протиповітряної оборони українських міст та сіл.
Велика Британія також почне застосовувати навчальну програму, яку розробили, щоб навчити українських пілотів керувати винищувачами F16.