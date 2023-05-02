Британская разведка назвала основную проблему армии РФ на фоне увольнения генерала Мизинцева

Информация об увольнении замминистра обороны России, генерал-полковника и военного преступника Михаила Мизинцева может свидетельствовать о проблемах армии страны-агрессора РФ в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что российские социальные сети в конце апреля сообщили об увольнении Мизинцева, руководившего военной логистикой и пробывшего в должности замминистра обороны России всего восемь месяцев.

В британской разведке подчеркивают, что увольнения Мизинцева указывает на то, что плохая логистика по-прежнему является главной проблемой армии РФ в Украине.

Как говорят аналитики, России не хватает боеприпасов для достижения успеха в наступлении.

Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, прежде всего между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер".

"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный огонь", – заключают в разведке.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Владимир Путин и Минобороны РФ либо скрывали, либо тщательно анонсировали изменения в командовании в течение всей войны в Украине, чтобы защитить себя от критики, найти козлов отпущения за военные неудачи, успокоить российское информационное пространство или о усилия, чтобы продать незначительные территориальные достижения как оперативные победы.