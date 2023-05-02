Британська розвідка назвала основну проблему армії РФ на тлі звільнення генерала Мізінцева

Інформація про звільнення заступника міністра оборони Росії, генерал-полковника та військового злочинця Михайла Мізінцева може свідчити про проблеми армії країни-агресора РФ в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російські соціальні мережі наприкінці квітня повідомили про звільнення Мізінцева, який керував військовою логістикою і пробув на посаді заступника міністра оборони Росії лише вісім місяців.

У британській розвідці підкреслюють, що звільнення Мізінцева вказує на те, що погана логістика, як і раніше, є головною проблемою армії РФ в Україні.

Як гаголошують аналітики, Росії не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі.

Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між Міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер".

"Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", – підсумовують у розвідці.

Раніше Інститутут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Володимир Путін і Міноборони РФ або приховували, або ретельно анонсували зміни в командуванні протягом всієї війни в Україні, щоб захистити себе від критики, знайти цапів-відбувайлів за військові невдачі, заспокоїти російський інформаційний простір або об'єднати зусилля, щоб продати незначні територіальні здобутки як оперативні перемоги.