Британская разведка объяснила, для чего РФ использует дезинформацию против Украины

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Россия систематически использовала информационные операции как основополагающий элемент своей стратегии. Ее приоритеты включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины.

В Кремле намеренно создают и распространяют ложную информацию, чтобы манипулировать ею, сообщается в отчете Министерства обороны Великобритании.

Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", с помощью которого Россия продвигает информацию по непроверенным источникам в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.

По данным разведки, это направлено на сокрытие источников информации, чтобы Москва могла легко дистанцироваться от сообщения, которое продвигает лишь вводящие в заблуждение фрагменты определенной инормации, маскируя при этом свой личный интерес.

Российские пропагандисты представляют дезинформацию как организованно, так и оппортунистически для того, чтобы ослабить международную поддержку Украины.

Напомним, руководители нескольких регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма, объявили об отмене обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая. В разведке Британии рассказали, чем парады на 9 мая угрожают режиму Кремля.