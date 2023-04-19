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Британська розвідка пояснила, для чого РФ використовує дезінформацію проти України
З самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія систематично використовувала інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. Її пріоритети включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.
У Кремлі навмисно створюють та поширюють неправдиву інформацію щоб маніпулювати нею, повідомляється у звіті Міністерства оборони Великобританії.
Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого Росія просуває інформацію з неперевірених джерел соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.
За даними розвідки, це спрямовано на приховання джерел інформації, щоб Москва могла легко дистанціюватися від повідомлення, яке просуває лише фрагменти певної інормації, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Російські пропагандисти представляють дезінформацію як організовано, так і опортуністично для того, щоб послабити міжнародну підтримку України.
Нагадаємо, керівники кількох регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму, оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів на честь Дня Перемоги 9 травня. У розвідці Британії розповіли, чим паради на 9 травня загрожують режиму Кремля.