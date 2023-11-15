Британская разведка объяснила, почему Путин повысил свою публичную активность

9 ноября Кремль анонсировал, что президент Путин планирует провести комбинированную пресс-конференцию и провести публичный телефонный разговор до конца этого года, чтобы показать себя патриотом. В 2022 году это событие отменили, вероятно, из-за значительных неудач России на фронте.

Об этом сообщается в ежедневном отчете британской разведки.

Согласно сообщению, кремлевские планировщики будут почти наверняка рассматривать это событие как важную точку в предполагаемой кампании Путина с целью получить пятый срок на президентских выборах в марте 2024 года. По всей вероятности, он объявит свою кандидатуру до конца 2023 года.

По информации разведки, Путин значительно увеличил свою публичную активность перед избирательной кампанией, чтобы показать себя патриотическим кандидатом.

10 ноября он посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Это второй визит Путина в штаб через четыре недели

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин будет избегать темы войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Вместо этого сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.