Британська розвідка пояснила, чому Путін підвищив свою публічну активність

9 листопада Кремль анонсував, що президент Путін планує провести комбіновану прес-конференцію та провести публічну телефонну розмову до кінця цього року, щоб показати себе патріотом. У 2022 році цю подію скасували, ймовірно, через значні невдачі Росії на фронті.

Про це повідомляється у щоденному звіті британської розвідки.

Згідно з повідомленням, кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу точку в передбачуваній кампанії Путіна з метою отримати п’ятий термін на президентських виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він оголосить свою кандидатуру до кінця 2023 року.

За інформацією розвідки, Путін значно збільшив свою публічну активність перед виборчою кампанією, щоб показати себе як патріотичного кандидата.

10 листопада він відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генштабу генералом Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу. Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні

Нагадаємо, раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.