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Британская разведка объяснила, почему РФ увеличивает армию

Британская разведка объяснила, почему РФ увеличивает армию

Российские власти планируют не только увеличить численность армии до 1,5 млн человек, но и восстановить Московский и Ленинградский военные округа. Это может свидетельствовать об убеждении Кремля в том, что военная угроза будет длиться много лет после войны в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 17 января министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть осуществлены в период с 2023 по 2026 год. Это включает в себя рост численности до 1,5 миллиона военнослужащих – увеличение на 11% по сравнению с ранее объявленным расширением до 1,35 миллиона.

Также он объявил о восстановлении двух военных округов, что является частичным возвращением к модели организации сил на западе России, которая существовала в советское время. Новый армейский корпус будет создан в Карелии, вблизи границы с Финляндией.

"Планы Шойгу свидетельствуют о том, что российское руководство с высокой вероятностью оценивает усиление угрозы со стороны обычных вооруженных сил в течение многих лет после завершения войны против Украины. Однако у России, скорее всего, будут трудности с укомплектованием и оснащением запланированного расширения", - говорится. в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что в ближайшее время российские военные будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области. Далее в их плане – часть Запорожской области.

Автор:
Нина Комащенко