В РФ готовятся к новой волне мобилизации и вводят запрет собираться группами более 20 человек, - разведка

В стране-агрессоре РФ готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители Москвы. Также вводится запрет собираться группами более 20 человек.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Предполагается, что новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов.

"На предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников. Мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей", - сообщают в ГУР МО.

По данным военной разведки, наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности;

Кроме того, усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически.

Также владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу вооруженных сил РФ (где размеры таких поборов доходят до нескольких миллионов рублей).

"В Москве формируются "добровольные" группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей во избежание возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек", - отмечают в разведке.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к продолжительной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.