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У РФ готуються до нової хвилі мобілізації та вводять заборону збиратися групами понад 20 людей, - розвідка
У країні-агресорі РФ готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі Москви. Також вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів".
"На підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. Заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей", - повідомляють у ГУР МО.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними військової розвідки, найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
Крім того, посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
Також власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів).
"У Москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, "підозрілим" вважаються будь-які групи понад 20 осіб", - зазначають у розвідці.
Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.