РФ готується до масштабної інформаційної атаки, - ГУР МО

Країна-терорист РФ намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відомство попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Нова інформаційна кампанія спрямована на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

"Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави", - зазначають в ГУР МО.

Там закликали журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.

Нагадаємо, в РФ підготували нові методички для пропагандистів щодо висвітлення війни в Україні. Їм наказали виправдовувати удари по енергетиці та ігнорувати ПВК "Вагнер".