РФ готовится к масштабной информационной атаке, - ГУР МО

Страна-террорист РФ пытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ведомство предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

Новая информационная кампания направлена на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

"Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства", - отмечают в ГУР МО.

Там призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Напомним, в РФ подготовили новые методы для пропагандистов по освещению войны в Украине. Им приказали оправдывать удары по энергетике и игнорировать ЧВК "Вагнер".