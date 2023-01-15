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РФ готовится к масштабной информационной атаке, - ГУР МО
Страна-террорист РФ пытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Ведомство предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.
Новая информационная кампания направлена на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.
"Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства", - отмечают в ГУР МО.
Там призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.
Напомним, в РФ подготовили новые методы для пропагандистов по освещению войны в Украине. Им приказали оправдывать удары по энергетике и игнорировать ЧВК "Вагнер".