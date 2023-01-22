Британська розвідка пояснила, чому РФ збільшує армію

Російська влада планує не тільки збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, а і відновити Московський і Ленінградський військовий округи. Це може свідчити про переконання Кремля в тому, що військова загроза триватиме багато років після війни в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути здійснені в період з 2023 по 2026 рік. Це включає зростання чисельності до 1,5 мільйона військовослужбовців – збільшення на 11% порівняно з раніше оголошеним розширенням до 1,35 мільйона.

Також він оголосив про відновлення двох військових округів, що є частковим поверненням до моделі організації сил на заході Росії, яка існувала за радянських часів. Новий армійський корпус буде створено в Карелії, поблизу кордону з Фінляндією.

"Плани Шойгу свідчать про те, що російське керівництво з високою ймовірністю оцінює посилення загрози з боку звичайних збройних сил протягом багатьох років після завершення війни проти України. Однак Росія, швидше за все, буде мати труднощі з укомплектуванням і оснащенням запланованого розширення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ прогнозує, що найближчим часом російські військові намагатимуться захопити всю територію Донецької області. Далі в їхньому плані – частина Запорізької області.