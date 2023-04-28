Британская разведка объяснила, почему в РФ отменили "танковый биатлон"

Российские СМИ сообщили, что ежегодные российские армейские международные игры в 2023 году не состоятся, в том числе особо популярные соревнования по так называемому "танковому биатлону". Большие потери на войне с Украиной привели к нехватке танков и танкистов.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что военная Олимпиада или танковый биатлон был задуман как инструмент популяризации армии в российском обществе.

Но в прошлом году проведение "танкового биатлона" вызвало шквал критики в российском обществе на фоне провалов захватчиков в Украине.

По мнению британской разведки, Минобороны РФ отменило игры из-за того, что опасается, что в военное время это мероприятие будет неуместным.

"Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка танков, танкистов и другого квалифицированного персонала поставит под угрозу обычное доминирование российской команды в таблице медалей", - отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля армия РФ потеряла 3694 танка в Украине, а еще 546 - захватили ВСУ. Это почти половина всех танков, отправленных РФ в Украину.

Этого достаточно, чтобы оснастить более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп.

Как сообщало издание The New York Times, украинские защитники одержали победу в трехнедельном крупнейшем танковом сражении войны на равнинной местности вблизи Угледара Донецкой области.