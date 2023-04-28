Британська розвідка пояснила, чому в РФ скасували "танковий біатлон"

Російські ЗМІ повідомили, що щорічні російські армійські міжнародні ігри в 2023 році не відбудуться, в тому числі особливо популярні змагання із так званого "танкового біатлону". Великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що "військова Олімпіада" або "танковий біатлон" був задуманий як інструмент популяризації армії в російському суспільстві. Але в минулому році проведення "танкового біатлону" викликало шквал критики у російському суспільстві на тлі провалів загарбників в Україні.

На думку британської розвідки, Міноборони РФ скасувало ігри через те, що побоюється, що у воєнний час цей захід буде недоречним.

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбовано тим, що нестача танків, танкістів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичайне домінування російської команди у таблиці медалей", - зазначають у Міноборони Британії.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня армія РФ втратила 3694 танків в Україні, а ще 546 - захопили ЗСУ. Це майже половина всіх танків, які відправила РФ в Україну.

Цього достатньо, щоб оснастити більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп.

Як повідомляло видання The New York Times, українські захисники здобули перемогу у тритижневій найбільшій танковій битві війни на рівнинній місцевості поблизу Вугледара Донецької область.