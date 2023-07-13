Британская разведка рассказала о тактике чеченцев в Донецкой области

Чеченские боевики, которые воюют на стороне России в Донецкой области, используют устаревшую бронированную технику, начиненную несколькими тоннами взрывчатки, как самодельные взрывные устройства.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Как отмечается, в июне было несколько сообщений об использовании российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее курсом.

Большинство таких случаев были в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район. По всей вероятности, чеченские силы являются первопроходцами с этой тактикой.

По информации аналитиков, опыт использования импровизированных взрывных устройств чеченскими боевиками известен еще во времена чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, изготовили аналогичные устройства в январе 2023 года.

"Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, ставящей под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое влияние на оборонные силы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Великобритании сообщала, что украинские защитники продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, в то время как российские оккупанты страдают от низкого боевого духа.