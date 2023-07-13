Британська розвідка розповіла про тактику чеченців у Донецькій області

Чеченські бойовики, які воюють на стороні Росії в Донецькій області, використовують застарілу броньовану техніку, начинену декількома тоннами вибухівки, як саморобні вибухові пристрої.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Як зазначається, у червні було кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки, у якості саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.

Більшість таких випадків були в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району. Ймовірно, чеченські сили є першопрохідцями з цією тактикою.

За інформацією аналітиків, досвід використання імпровізованих вибухових пристроїв чеченськими бойовиками відомий ще за часів чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні пристрої у січні 2023 року.

"Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що українські захисники продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут у Донецькій області, тоді як російські окупанти потерпають від низького бойового духу.