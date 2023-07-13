Более 35 боевых столкновений на 5 направлениях – Генштаб о ситуации на фронте

Войска Российской Федерации сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих участках фронта произошло более 35 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении наши воины держат оборону и сдерживают россиян. Врагу не удается продвинуться.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки оккупанты пытались наступать в районе Новоселовского Луганской области, но неудачно. На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области, при этом враг накрывает позиции наших военных плотным огнем из авиации и артиллерии.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. На Шахтерском направлении противник безуспешно пытался наступать в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары по мирным населенным пунктам.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются сдержать дальнейшее продвижение наших войск.

Контнаступление ВСУ

Украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

На южном фланге вокруг ВСУ удалось продвинуться вперед. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах. За последние недели наши защитники на юге значительно ослабили наступательные и оборонительные возможности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

Напомним, в течение суток 11 июля, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений.