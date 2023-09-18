Буданов рассказал, закончится ли война парадом победы в Москве

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью The Economist о роли беспилотников в боевых операциях украинских сил безопасности и обороны, а также развеял опасения о "риске эскалации" из-за активизации ударов по России.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Беспилотники, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий. У беспилотников нет страха. Их не жалко", - заявил Буданов.

По его словам, применяя ударные БПЛА, Украина стремится добиться нескольких задач:

● истощить российские системы ПВО;

● вывести из строя военную технику, в том числе авиацию;

● нанести вред предприятиям российского ВПК;

● создать психологический эффект среди населения России;

● нарушить экономические процессы в России.

"Мы хотим вывести россиян из зоны комфорта", – пояснил Буданов.

Он возразил, что новая ударная мощность способна привести к эскалации со стороны России или выставить Украину агрессором.

"Никто не считает Великобританию или США агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии", - напомнил Буданов.

Он подчеркнул, что оснований говорить о риске эскалации нет еще и потому, что во время российско-украинской войны уже были применены абсолютно все конвенционные вооружения – от подлодок до стратегической авиации.

Буданов подчеркнул, что на протяжении всей истории России война была для нее константой, поэтому надеяться, что Москва по собственному желанию прекратит боевые действия, не стоит, как говорить о мире или прекращении огня на нынешнем этапе конфликта.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москва не должна надеяться провести его в Киеве", - подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам окупантов по энергетическим объектам осенью и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что оккупационная российская армия на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва, а ресурсы на войну в России могут иссякнуть через два-три года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что западное оружие Украина не использует удары по территории РФ.

При этом он дал понять, что Украина и дальше будет наносить удары по РФ .

"В РФ должны знать, что где бы они ни находились, какое бы место они ни использовали для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы считаете", – подчеркнул Зеленский.