Зеленський заявив, що знає, де Україна планує прорвати російську оборону

Президент України Володимир Зеленський визнає, що контрнаступ йде повільно, проте важливо не зупинятися, щоб не давати ворогові перепочинку. Наразі українські військові володіють ініціативою на полі бою та поступово просуваються вперед.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю CBS.

Він зазначив, що на лінії фронту переважно відбуваються артилерійські дуелі.

За словами президента, щодня українські війська та російські окупанти випускають по всій лінії фронту близько 40 тис. артилерійських снарядів.

При цьому Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але ЗСУ продовжують рух вперед.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - підкреслив президент.

На питання про військові дії взимку він заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.

Він додав, що знає, де Україна планує прорвати російську оборону.

"Ми цього дуже хочемо - прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я впевнений. Я не можу сказати, де швидше, я не можу про це говорити... бо знаю, де ми збираємося прорвати і потужно прорвати", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що західну зброю Україна не використовує для ударів по території РФ.

"Ви знаєте, що ми використовуємо зброю наших партнерів лише на території України", – підкреслив президент.

При цьому він дав зрозуміти, що Україна і надалі буде завдавати ударів по РФ.

"В РФ повинні знати, що де б вони не знаходилися, яке б місце вони не використовували для запуску ракет по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: "Ваше небо не так добре захищене, як ви вважаєте", - наголосив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.