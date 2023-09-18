Зеленский заявил, что знает, где Украина планирует прорвать российскую оборону

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться, чтобы не давать врагу передышки. В настоящее время украинские военные владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед.

Об этом Зеленский заявил в интервью CBS.

Он отметил, что на линии фронта преимущественно проходят артиллерийские дуэли.

По словам президента, ежедневно украинские войска и российские оккупанты выпускают по всей линии фронта около 40 тыс. артиллерийских снарядов.

При этом Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но ВСУ продолжают движение вперед.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – подчеркнул президент.

На вопрос о военных действиях зимой он заявил, что Украина не может терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал Зеленский.

Он добавил, что знает, где Украина намерена прорвать российскую оборону.

"Мы этого очень хотим - прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я уверен. Я не могу сказать, где быстрее, я не могу об этом говорить... потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что западное оружие Украина не использует для ударов по территории РФ.

"Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины", – подчеркнул президент.

При этом он дал понять, что Украина и дальше будет наносить удары по РФ.

"В РФ должны знать, что где бы они ни находились, какое бы место они ни использовали для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы считаете", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.