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"Будем выжимать по максимуму": Кулеба рассказал, что будет требовать на переговорах с Лавровым

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД
Кулеба едет на переговоры с Лавровым с сильной позицией. Фото: пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 10 марта, отправится на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Украинский министр заявил, что у него сдержанные ожидания от предстоящих переговоров.

При этом Кулеба подчеркнул, что будет выжимать максимум в интересах Украины. Он отметил свою жесткую позицию по всем ключевым требованиям к российской стороне.

"Наши интересы: прекратить огонь; вернуть свои территории; решить проблему гуманитарных катастроф, созданную российской армией. Благодаря действиям сил обороны Украины их героизму, твердой позиции президента Владимира Зеленского, благодаря нашей скоординированной работе с партнерами, я еду на эти переговоры с сильной позицией", — резюмировал Кулеба.

В то же время исход переговоров также зависит и от Лаврова. Глава МИД Украины надеется, что его российский коллега также качественно подготовился и здраво оценивает реальность.

Напомним,  Кулеба и Лавров встретятся в рамках трехстороннего саммита в Анталье для обсуждения войны в Украине. 

Автор:
Вита Молодан