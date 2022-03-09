"Витискатимемо по максимуму": Кулеба розповів, що вимагатиме на переговорах з Лавровим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер, 10 березня, вирушить на зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Український міністр заявив, що має стримані очікування від майбутніх переговорів.

При цьому Кулеба наголосив, що буде витискати максимум на користь України. Він відзначив свою жорстку позицію щодо всіх ключових вимог до російської сторони.

"Наші інтереси: припинити вогонь; повернути свої території; вирішити проблему гуманітарних катастроф, створену російською армією. Завдяки діям сил оборони України їхньому героїзму, твердій позиції президента Володимира Зеленського, завдяки нашій скоординованій роботі з партнерами, я їду на ці переговори із сильною позицією", — резюмував Кулеба.

У той же час результат переговорів також залежить і від Лаврова. Глава МЗС України сподівається, що його російський колега також якісно підготувався та здорово оцінює реальність.

Нагадаємо, Кулеба та Лавров зустрінуться у рамках тристороннього саміту в Анталії для обговорення війни в Україні.