Буш предупреждал о вторжении России в Украину еще в 2009 году - рассекреченные документы Белого дома

По традиции 43-й президент США Джордж Буш-младший, покидая Белый дом в 2009 году, передал своему преемнику Бараку Обаме письмо, в котором предупредил тогдашнего нового американского лидера о планах России вторгнуться в Украину.

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Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные документы Белого дома.

"Индия — друг. Пакистан нет. Не доверяйте Северной Корее или Ирану, но говорить все равно лучше, чем молчать. Берегитесь России — она планирует захватить территорию соседней Украины", — говорилось в записке Буша Обаме.

В письме говорилось об особенностях отношений с разными странами — как с дружескими, так и с теми, к которым нужно относиться с осторожностью. По России делается вывод, что "в начале стратегия Буша личных контактов имела успех", но он признается, что отношения испортились, особенно после вторжения России в Грузию в 2008 году. В записке Буш предупредил, что Москва не остановится на Грузии.

"Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот России, нужно предотвратить", — говорилось в письме, написанном за 5 лет до аннексии российскими войсками украинского полуострова Крым.

В этой же записке отмечается, что РФ будет "использовать зависимость Европы от российских энергоносителей" и использовать политические средства, "чтобы забить клин между Соединенными Штатами и Европой".

Относительно некоторых других стран, на которые 43-й президент США обратил внимание в письме, Буш подвел итоги, что Индия уже в 2009 году была готова к альянсу, при этом он называл Пакистан ненадежным государством. Попытки договариваться с Северной Кореей и Ираном назвал бесперспективными. Буш также признал, что ресурсы, выделяемые США для Афганистана, никогда не были соизмеримы с поставленными целями.