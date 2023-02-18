Британская разведка назвала одну из тем в обращении Путина к россиянам 21 февраля

Война против Украины все больше ощущается в России и Кремлю становится тяжелее изолировать население от нее. Одним из вопросов в обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам накануне годовщины вторжения в Украину могут быть выплаты мобилизованным.

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Об этом сообщила разведка Британии.

"Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 52% имели друзей или родственников, принимавших участие в так называемой "специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российскому диктатору Владимиру Путину был передан доклад рабочей группы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. По данным британской разведки, отчет, вероятно, будет охватывать такие вопросы как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

Учитывая, что Россия может планировать дальнейшую мобилизацию (открытую или скрытую), в разведке ожидают, что Путин затронет эти вопросы в своем обращении к народу, которое запланировано на 21 февраля.

Ранее российские СМИ анализировали пропагандистские тезисы, которые Путин собирается озвучить в послании Федеральному собранию накануне годовщины вторжения в Украину. При этом содержание выступления Путина может быть существенно скорректировано, если изменится ситуация на фронте. А в случае успешного контрнаступления ВСУ следует ожидать от Путина более "агрессивной" риторики.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.