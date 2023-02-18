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Британська розвідка назвала одну з тем у зверненні Путіна до росіян 21 лютого
Війна проти України дедалі більше відчувається в Росії й Кремлю стає тяжче ізолювати населення від неї. Одним із питань у звернення президента РФ Володимир Путіна до росіян напередодні річниці вторгнення в Україну можуть бути виплати мобілізованим.
Про це повідомила розвідка Британії.
"Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у так званій "спеціальній військовій операції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російському диктатору Володимиру Путіну передали доповідь робочої групи з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. За даними британської розвідки, звіт, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З огляду на те, що Росія може планувати подальшу мобілізацію (відкриту чи приховану), у розвідці очікують, що Путін торкнеться цих питань у своєму зверненні до народу, яке заплановане на 21 лютого.
Раніше російські ЗМІ аналізували пропагандистські тези, які Путін збирається озвучити у посланні до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну. При цьому зміст виступу Путіна може бути суттєво скоригованим — якщо зміниться ситуація на фронті. А у разі успішного контрнаступу ЗСУ слід чекати від Путіна "агресивнішої" риторики.
Нагадаємо, в Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.