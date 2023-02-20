Буш попереджав про вторгнення Росії в Україну ще в 2009 році — розсекречені документи Білого дому

За традицію 43-й президент США Джордж Буш-молодший, покидаючи Білий дім в 2009 році передав своєму наступнику Бараку Обамі лист, в якому попередив тодішнього нового американського лідера про плани Росії вторгнутися в Україну.

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Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на розсекречені документи Білого дому.

"Індія — друг. Пакистан ні. Не довіряйте Північній Кореї чи Ірану, але говорити все одно краще, ніж мовчати. Стережіться Росії — вона планує захопити територію сусідньої України", — йшлося в записці Буша Обамі.

В листі йшлося про особливості відносин з різними країнами — як з дружніми, так і з тими, до яких треба ставитися з обережністю. Щодо Росії робиться висновок, що "на початку стратегія Буша особистих контактів мала успіх", але визнається, що відносини зіпсувалися, особливо після вторгнення Росії в Грузія в 2008 році. У записці Буш попередив, що Москва не зупиниться на Грузії.

"Спробам Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59% складається з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот Росії, потрібно запобігти", — йшлося в листі, написаному за 5 років до анексії російськими військами українського півострова Крим.

У цій же записці зазначається, що РФ "використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв" і використовуватиме політичні засоби, "щоб забити клин між Сполученими Штатами та Європою".

Щодо деяких інших країн, на які 43-й президент США звернув увагу в листі, то Буш підбив підсумки, що Індія вже в 2009 році була готова до альянсу, при цьому він називав Пакистан ненадійною державою. Спроби домовлятися з Північною Кореєю та Іраном назвав безперспективними. Буш також визнав, що ресурси, які США виділяли для Афганістану, ніколи не були сумірні з поставленими цілями.