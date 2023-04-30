Число погибших детей в результате агрессии РФ в Украине возросло до 477

По состоянию на 30 апреля в результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 477 детей. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров, более 955 детей получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не являются окончательными.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 452, Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 69, Днепропетровской - 67, Луганской - 66", - написали в Офисе генпрокурора.

28 апреля в результате обстрела оккупантами Николаева был ранен 11-летний мальчик.

29 апреля из-за обстрела пгт Малотарановка Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Напомним, в результате удара, который совершила Россия, 28 апреля в Умани погибли 6 детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию поступило более 11 тысяч заявлений и сообщений об исчезновении детей. Большинство удалось найти, впрочем, почти 400 несовершеннолетних еще остаются без вести.

Также по информации Национальной полиции, Россия депортировала около 19,5 тысячи детей. По данным из открытых источников государства-агрессора, это количество составляет более 740 тысяч.