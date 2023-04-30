Кількість загиблих дітей внаслідок агресії РФ в Україні зросла до 477

Станом на 30 квітня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 477 дітей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, понад 955 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Втім ці цифри не є остаточними.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66”, - написали в Офісі генпрокурора.

28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва було поранено 11-річного хлопчика.

29 квітня через обстріл смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

Нагадаємо, внаслідок удару, який здійснила Росія, 28 квітня в Умані загинули 6 дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Зазначимо, станом на 6 квітня в Україні вважається зниклою безвісти 381 дитина.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до поліції надійшло більш як 11 тисяч заяв і повідомлень щодо зникнення дітей. Більшість вдалося віднайти, втім майже 400 неповнолітніх ще залишаються безвісти.

Також за інформацією Національної поліції, Росія депортувала близько 19,5 тисяч дітей. За даними з відкритих джерел держави-агресора, ця кількість становить понад 740 тисяч.