Данилов рассказал, сколько Украине нужно бойцов для масштабного контрнаступления

Для масштабного контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных территорий на юге и востоке ВСУ следует сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч воинов.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Financial Times.

По его словам, Украина с помощью новых сформированных подразделений сможет вернуть все захваченные оккупантами территории.

Данилов также уверен, что именно военная помощь союзников смогла сломать планы агрессора в первой фазе войны в Украине.

На сегодняшний день американские РСЗО поставляются с ограниченным боезапасом и не могут стрелять на 300 километров, чтобы разрушить логистику армии РФ.

Напомним, что, по словам Данилова, Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.