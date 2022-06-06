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Данилов рассказал, сколько Украине нужно бойцов для масштабного контрнаступления
Для масштабного контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных территорий на юге и востоке ВСУ следует сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч воинов.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Financial Times.
По его словам, Украина с помощью новых сформированных подразделений сможет вернуть все захваченные оккупантами территории.
Данилов также уверен, что именно военная помощь союзников смогла сломать планы агрессора в первой фазе войны в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На сегодняшний день американские РСЗО поставляются с ограниченным боезапасом и не могут стрелять на 300 километров, чтобы разрушить логистику армии РФ.
Напомним, что, по словам Данилова, Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.