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Данілов розповів, скільки Україні треба бійців для масштабного контрнаступу
Для масштабного контрнаступу та повного звільнення тимчасово окупованих територій на півдні та сході ЗСУ треба сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч воїнів.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю Financial Times.
За його словами, Україна за допомогою нових сформованих підрозділів зможе повернути усі захоплені окупантами території.
Данілов також впевнений, що саме військова допомога від союзників змогла зламати плани агресора у першій фазі війни в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На сьогоднішній день американські РСЗВ поставляються з обмеженим боєзапасом і не можуть стріляти на 300 кілометрів щоб зруйнувати логістику армії РФ.
Нагадаємо, що за словами Данілова, Україна уважно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.