Дело секретных документов. Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам по делу об обращении с секретными документами. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 31 пункт касается умышленного хранения информации о национальной обороне.

Кроме того, Трампа обвиняют, в частности, в сговоре с целью препятствования правосудию, а также сокрытию документа или записи.

В обвинении фигурирует и помощник Трампа Уолт Наута.

Дело касается хранения секретных документов в Мар-а-Лаго – резиденции Трампа во Флориде. Согласно обвинительному акту, документы содержали информацию об оборонных и оружейных возможностях как США, так и других стран, включая американские ядерные программы. Также там говорилось о потенциальной уязвимости США и их союзников к военной атаке и о планах возможного возмездия в ответ на иностранное нападение.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на текст обвинительного акта, самые тяжелые из пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В общей сложности Трампу грозит около 400 лет заключения.

Это уже второе уголовное дело против Дональда Трампа. Весной ему предъявили обвинения по 34 пунктам. Речь шла о финансовых и бизнес-махинациях, согласно которым порноактриса Сторми Дэниелс получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере 130 тыс. долларов, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Однако в нынешнем деле речь идет о федеральном обвинении, а не на уровне штата.