Справа секретних документів. Трампу висунули обвинувачення за 37 пунктами

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про поводження з секретними документами. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 31 пункт стосується навмисного зберігання інформації про національну оборону.

Крім того, Трампа звинувачують, зокрема, у змові з метою перешкоджання правосуддя, а також приховуванні документа чи запису.

У звинуваченні фігурує й помічник Трампа Волт Наута.

Справа стосується зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго – резиденції Трампа у Флориді. Згідно з обвинувальним актом, документи містили інформацію про оборонні й збройові можливості як США, так і інших країн, включаючи американські ядерні програми. Також там ішлося про потенційну вразливість Штатів та їхніх союзників до військової атаки й про плани можливої ​​відплати у відповідь на іноземний напад.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на текст обвинувального акту, найтяжчі з пунктів, які пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. Загалом Трампу загрожує близько 400 років ув’язнення.

Це вже друга кримінальна справа проти Дональда Трампа. Навесні йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Йшлося про фінансові та бізнес-махінації, згідно з якими порноактриса Стормі Деніелс отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні 130 тис. доларів, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Однак у нинішній справі йдеться про федеральне звинувачення, а не на рівні штату.