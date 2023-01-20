Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о дальнейших планах РФ, - СМИ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о военных планах страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Источники издания утверждают, что Бернс прилетал в Украину, чтобы поделиться с украинским руководством ожиданиями дальнейших действий российских агрессоров.

"Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в защите от российской агрессии", - цитирует издание слова представителя администрации США.

При этом отмечается, что украинское руководство интересовалось, в частности, продолжится ли мощная поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена в условиях, когда республиканцы получили контроль над Палатой представителей.

"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа", - пишет издание.

The Washington Post не располагает данными, о чем конкретно директор ЦРУ говорил с Зеленским, но приводит оценки военных аналитиков, что весной этого года возможно обострение боевых на фоне усиленной мобилизации в РФ.

Отметим, это не первый визит главы ЦРУ в Украину. Бернс тайно посетил Киев в начале октября 2022 года на фоне опасений в США, что РФ может применить ядерное оружие.