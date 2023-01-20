Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про подальші плани РФ, - ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня та поінформував президента України Володимира Зеленського про військові плани країни-агресора РФ.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Джерела видання стверджують, що Бернс прилітав в Україну, щоб поділитись з українським керівництвом очікуваннями щодо подальших дій російських агресорів.

"Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із Президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в захисті від російської агресії", - цитує видання слова представника адміністрації США.

При цьому зазначається, що українське керівництво цікавилося, зокрема, чи триватиме потужна підтримка Києва з боку адміністрації президента США Джо Байдена в умовах, коли республіканці отримали контроль над Палатою представників.

"Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня", - пише видання.

The Washington Post не має даних, про що конкретно директор ЦРУ говорив із Зеленським, але наводить оцінки військових аналітиків, що цієї весни можливе загострення бойових на тлі посиленої мобілізації в РФ.

Зазначимо, це не перший візит очільника ЦРУ до України. Так, Бернс таємно відвідав Київ на початку жовтня 2022 року на тлі побоювання у США про те, що РФ може застосувати ядерну зброю.