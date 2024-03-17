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Политика
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Экспорт оружия из РФ упал на 53%. Британская разведка объяснила причину

Экспорт оружия из РФ упал на 53%. Британская разведка объяснила причину
Экспорт оружия из РФ упал на 53%

В марте 2024 г. исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показало, что российский экспорт оружия упал на 53% за период 2014-2018 и 2019-2023 годов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Согласно сообщению, это уменьшение, вероятно, связано с несколькими факторами, основным из которых является то, что Россия постоянно отправляет оружие и технику для войны в Украине из-за непрерывных потерь на поле боя.

Также играет роль и тот факт, что потенциальные и бывшие клиенты уменьшили закупку оружия из-за риска соответствующих санкций и глобального осуждения России за войну.

"В 2023 году объем экспорта российского оружия был на 53% меньше, чем в 2022 году, в то время как в 2023 году только 12 стран получили основное российское вооружение по сравнению с 31 страной в 2019 году", - говорится в сообщении.

В результате Россия опустилась со второго на третье место по мировому рейтингу экспорта оружия.

Также напомним, что в 12-м пакете санкций против России, который Европейский Союз одобрил 31 октября 2023 года, были ограничения на экспорт и импорт товаров, которые РФ могла использовать в своем ВПК, из-за чего бюджет России недополучит около 5 миллиардов евро.

Автор:
Татьяна Гойденко